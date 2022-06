La situación en el camarín peruano no quedó de la mejor manera tras perder ante Australia y un ex seleccionado de dicho país reveló que se fueron a las manos tras el partido

En Perú aún no se consuma el dolor de haber quedado sin la posibilidad de ir al Mundial, tras haber caído en el repechaje mundialista ante Australia en definición a penales por 5-4 en Qatar.

La pena y frustración de los jugadores dirigidos por Ricardo Gareca sin duda que fue grande, debido a que existirá una gran ilusión por llegar a la cita mundialera por segunda oportunidad consecutiva, pero todo se fue a la borda en la decisiva instancia de los doce pasos.

Pero no todo quedó ahí, el ex seleccionado peruano Francisco Bazán señaló en el programa ‘El Deportivo en otra cancha’ del canal ATV que se armó la grande en el camarín de Perú tras la caída ante los oceánicos.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas. Los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Y me dicen, me han pasado el talán (me avisaron), que después de haber perdido la tanda de penales se han dicho la vela verde (insultarse) en el vestuario”, partió señalado el ex portero en el programa.

A los golpes se fueron los peruanos | Foto: Getty Images

Siguiendo con aquello, Bazán señaló que, tras empapelarse en insultos en los camarines, los jugadores llegaron al máximo nivel de frustración y dos de los integrantes del plantel, se fueron a los golpes.

“Ha habido mucha tristeza. Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y que no se metió nadie a separar. No se metió nadie. Dejaron que se desahoguen toda la rabia a través de los puños”, cerró en DTV.

La caída de Perú sin duda que ha generado mucha controversia, partiendo con el retiro del defensor Luis Advíncula tras fallar su penal, la duda en la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección y ahora se sumó esta violenta situación dentro del plantel.