Gustavo Quinteros dejó Colo Colo a fines de la temporada 2023 para sumarse a Vélez Sarsfield, club argentino en donde si bien al principio arrancó con varias dudas, ahora se afianzó y está logrando buenos resultados.

En el día de ayer, el ‘Fortín’ venció por la cuenta mínima a Rosario Central con un gol de Abiel Osorio cuando el partido ya expiraba y eso le sirvió para escalar al cuarto lugar del Grupo A con 15 puntos y quedar a dos del puntero Instituto de Córdoba.

Eso sí, el compromiso no estuvo ajeno a la polémica y no en la cancha precisamente: los hijos de Gustavo Quinteros se encontraban en la tribuna preferencial del Estadio José Amalfitani y protagonizaron un duro intercambio con los ‘plateistas’ de Vélez.

Gustavo Quinteros vivió una polémica en Vélez Sarsfield. | Foto: Photosport

Los hinchas de Vélez le recriminaron todo el partido a Gustavo Quinteros, hasta que los hijos del DT se aburrieron e increparon a los fanáticos según pudo captar el lente de TyC Sports. La situación, incluso, llegó a los empujones.

Quinteros, una vez finalizado el compromiso, no guardó silencio y se pronunció por los hechos que involucraron a sus hijos: “Es una pena, a mí me da risa lo que dicen algunos tontos que están ahí. Te dicen ‘Osorio no, poné a otro’. En vez de apoyar a sus jugadores…”, dijo.

En el cierre, exige una dura medida por parte del club hacia los ociosos que van a insultar a la cancha, diciendo que “La gente de Vélez los tiene que expulsar de la cancha cuando critican al equipo. Que no vengan más, que se queden en sus casas”, remató.

El Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros está en racha

Desde que cayó de manera apabullante por 5-0 ante el River Plate del ex Colo Colo, Pablo Solari, Gustavo Quinteros suma 7 partidos sin conocer de derrotas entre Copa Argentina y la liga trasandina.