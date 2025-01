El Clásico del Pacífico quedó en manos de Chile al vencer 3-2 a Perú en un infartante duelo válido por el Campeonato Sudamericano sub 20 que se disputa en Venezuela.

La prensa peruana no se tomó a nada bien la derrota del combinado de su país, no sólo porque quedaron matemáticamente eliminados, si no que además sumaron su tercera derrota consecutiva.

Por eso en el diario TROME, el columnista que escribe con el seudónimo de El Bombardero, hizo gala de su nombre disparando que “encima, los cambios del entrenador desarmaron al equipo. Ahora hasta Venezuela nos golea, somos la nueva ‘Cenicienta’ de Sudamérica y eso se refleja también en la selección mayor. En estos momentos, viene San Marino y nos pasa por encima. Qué verguenza”.

En tanto DEPOR lleva las palabras del ex selecciondo peruano Reimond Manco el que señala que todos le pegan al entrenador, pero lo realmente criticable es la falta de actitud del equipo.

“Siempre cuando le va mal a una generación en un Sudamericano, volteamos a señalar a un culpable y es el técnico, no quiere decir que ‘Chemo’ no tenga responsabilidad, es el técnico y el técnico siempre asume la responsabilidad, pero lo que te comentaba, las ganas, el hambre, un jugador a esa edad da por vestir la camiseta de la selección, es un poco extraño ver jugadores que no se tiran de cara”, afirmó.

Juan Francisco Rossel, el verdugo de Perú

El popular Líbero no fue incendiario y sólo informó que “La Selección Peruana perdió el ‘clásico del Pacífico’ ante Chile (2-3) en el Estadio Metropolitano de Lara y quedó sin chances de avanzar de ronda en el Campeonato Sudamericano Sub 20 – 2025“.