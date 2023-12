En la previa de Noche Buena, Gabriel Suazo volvió a ser protagonista de un cómico momento en el Toulouse, donde esta vez junto al venezolano Cristian Casseres animaron un nuevo desafío, que no salió tan bien.

Ambos futbolistas debían adivinar un villancico navideño, solo tarareando la canción, donde el lateral chileno escogió “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey con Justin Bieber.

Pero su compañero de equipo al parecer no entendió muy bien la actividad e insistía en cantar un trozo de la canción, a lo que el Gaby lanzó: “Tararea culiao. Tararea, no cantes. Sigue el ritmo, sigue el ritmo”.

“No cantes, tararéala. Es malísimo, no”, concluyó el seleccionado nacional ante las risas del volante llanero.

Cabe recordar que por estos días el cuadro violeta se encuentra en un breve receso por las fiestas de fin de año. Su próximo partido será el miércoles 3 de enero a las 16:45 horas de Chile por la Supercopa de Francia ante el Paris Saint-Germain.

Mira a continuación el gracioso momento que protagonizó Gabriel Suazo en Toulouse: