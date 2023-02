Edil de la ciudad histórica no da su brazo a torcer y comparte la postura del club de no vender entradas a la hinchada azul.

El cuadro de O'Higgins de Rancagua ya habló claro y la postura es bien clara: no habrán entradas a la venta para hinchas de la Universidad de Chile para el próximo encuentro que se disputará este domingo a las 18 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Una decisión que de seguro traerá consecuencias porque el cuadro celeste se expone a multas por no cumplir con las bases del reglamento, pero esa es otra historia y habrá que estar atento además, si es que Azul Azul realiza alguna denuncia contra el club.

No obstante, ya se sabe que tras los sucesos ocurridos el día en que la U logró mantener la categoría en diciembre de 2021, la postura de las autoridades municipales y regionales se ensañaron con los azules.

Uno de los que ha manifestado su negativo ferviente contra la fanaticada laica es el alcalde de la ciudad, Juan Ramón Godoy, quien en diálogo con Bolavip reiteró sus argumentos para no dar la venia para que los seguidores azules alienten al equipo en el El Teniente. Godoy sostuvo que su parecer es general y no en particular con los estudiantiles.

"Han existido otros partidos de alto riesgo y nuestra postura siempre ha sido la misma, los equipos en donde sus hinchadas hagan destrozos en la ciudad, el municipio y su alcalde se van a mostrar en contra que esos equipos jueguen con su hinchada, esto no es con un equipo en particular. No es un criterio para un equipo y a otros no", confesó el edil.

Godoy repasó que aquel día del duelo ante Unión La Calera fue la gota que rebasó el vaso y que los costos fueron asumidos por toda la comunidad. "La Universidad de Chile jugó como local, se suspendió su localía en Rancagua y nuestra postura fue después del destrozo al memorial de los 16 y los destrozos en la ciudad. Costó 16 millones reparar el memorial y 135 millones los semáforos que el municipio y la ciudad tuvieron que costear", detalló.

No obstante, el alcalde fue enfático y pese al comportamiento de hinchadad de otros equipos y que acá no se trata solo de uno, no tuvo empacho en volver a golpear a los azules para justificar su negativa de querer verlos en la ciudad.

"Acá es por la conducta de hinchas de la Universidad de Chile que destrozaron la ciudad. Ningún hincha de otro equipo ha provocado destrozos en la ciudad y si alguno de los que juegan en Rancagua provocan desmanes, nosotros también nos vamos a oponer. Acá es necesario que las instituciones deportivas se hagan cargo de sus hinchadas, porque los rancagüiinos y rancagüinas con sus recursos, pagan esos costos", concluyó.

Aún existen batallas en relación a este tema que pareciera estar muy lejos de terminar pensando en la posibilidad que hayan hinchas de la U en el estadio el próximo domingo, pero al menos el jefe comunal, tiene clara su postura.