Hace algunos días, Johnny Herrera comparó el actual proceso de Universidad de Chile que lidera Gustavo Álvarez, con el que llevó a cabo y de manera exitosa, Jorge Sampaoli entre los años 2011 y 2012.

“Le cambió la cara el profesor Álvarez a la U, que es lo que pedíamos hace rato. De no mediar un traspié debería ser campeón sin problema, me hace recordar al equipo de Sampaoli en 2011 a ratos”, sostuvo el ex capitán azul.

Este miércoles, el atacante Maximiliano Guerrero fue consultado al respecto, sobre las comparaciones entre ambos técnicos y por cierto, qué tanto les transmite el ex estratega de Huachipato sobre el amateurismo.

“Siempre nos está diciendo en la charla previa del partido que tenemos que jugar con el corazón, que tenemos que jugar y recordar cómo jugábamos en el amateur que era meter y correr todas las pelotas. Sea la cancha que sea y jugar”, afirmó Guerrero.

Guerrero: “Álvarez nos recalca que…”

Agregando a sus palabras, El Relámpago sostuvo que “recordar cuando éramos más jóvenes y jugábamos en cancha de tierra, entonces jugar en cualquier cancha y hacerlo de buena forma, tratando de llevar a cabo el plan de juego”, manifestó el Maxi.

El ex Deportes La Serena sentenció que “siempre nos recalca eso cómo jugar en el amateurismo y tratamos de hacerlo de la mejor forma”, dijo Guerrero, cerrando así sus conceptos.

Álvarez y el discurso hacia sus dirigidos (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile vuelve a la competencia el lunes 13 de mayo a las 19 horas cuando visite a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.