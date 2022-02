Una de las jugadoras más importante en la historia del fútbol chileno, es Carla Guerrero. La actual zaguera central de la Universidad de Chile y la Selección Chilena es la futbolista nacional con más títulos nacionales a su haber: 15 campeonatos nacionales.

La "Jefa" sufrió el 10 de octubre una dura lesión ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno: el corte del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, la cual ahora la tienen en periodo de recuperación.

Guerrero se dio un momento para conversar con el medio deportivo En Cancha sobre su estadía en el Romántico Viajero, el equipo de sus amores, y sobre su paso en el archirrival: Colo Colo, donde obtuvo 13 títulos nacionales y una Copa Libertadores.

“El título que gané con la U es muy especial, porque amo a la U, es el equipo de mis amores, pero no puedo desmerecer lo que hice anteriormente. Ser campeona con la U claro que te llena más, porque hay un sentimiento hacia la camiseta. Soy hincha del club y gran parte de mi familia también lo es”, comenzó diciendo la patrona de la zaga de las azules.

En ese contexto, la seleccionada nacional aseguró que los títulos con la U y Colo Colo "no son comparables. Esto con Colo Colo o esto otro con la U es comparar peras con manzanas. Fueron momentos distintos, simplemente. Fuimos el único equipo chileno que ganó la Libertadores y yo soy parte de eso. Ambas cosas son sumamente importantes en mi carrera", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para el proceso actual de la Roja Femenina y remarcó que "pese a que no estoy muy en contacto desde adentro con la Selección, porque no he podido estar en las fechas FIFA, sí estoy integrada en el proceso. Mis compañeras no han dejado de incluirme, así que sé cómo está trabajando el grupo. Queremos volver a clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos", sentenció.