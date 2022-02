Carlos Caszely despide a su compañera de vida María de Los Ángeles Guerra: "Ni juntando a Neruda con Mistral, no hay cómo decir con palabras lo que siento”

La familia del fútbol chileno está de luto luego de la partida de la esposa de Carlos Caszely, María de Los Ángeles Guerra, generando miles de mensajes de apoyo para el Chino y su familia en el doloroso momento que viven.

Este miércoles luego del funeral, el Rey del Metro Cuadrado esbozó algunas declaraciones en medio de una profunda emoción valorando a su compañera.

“Nadie tuvo una palabra mala de ella, todos los que me hablan me dicen que ella les dijo una frase, o les regaló un abrazo, siempre habia algo que la hacía diferente”, afirmó en conversación con Canal 13.

Agregando que “la esposa de un futbolista tiene que ser muy especial, el caso de uno por ejemplo que tuvo la suerte de jugar tanto y no estar los fines de semana, o no estar en algún cumpleaños de un hijo, y ella tenía que hacer de padre y madre. Ella siempre estuvo, ella fue todo, preocupada de todo el mundo, de sus cuatro hijos”, agregó.

Caszely fue consultado por sus sensaciones, ante lo cual el ex goleador afirmó que “no lo sé, no tengo esa respuesta, no sé qué voy a hacer”.

El Gerente no tuvo dudas en confesar que “están los nietos, los hijos, los amigos, pero hay algo que es muy difícil. No hay palabras. Ni juntando a Neruda con Mistral, no hay cómo decir con palabras lo que siento”.