Deportes La Serena vs Universidad Católica: Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO por TNT Sports y ONLINE el partido por el Campeonato Nacional

Un nuevo inicio de fecha es el que animarán el día de mañana sábado Deportes La Serena y Universidad Católica en el Campeonato Nacional. Los cruzados tienen la misión de sumar los tres puntos para seguir metiéndole presión a Colo Colo en la lucha por el título, mientras que el cuadro granate debe conseguir el triunfo para tratar de ir saliendo de la parte baja del torneo.

Una llave que no ha estado ajeno de polémicas en la previa del partido, luego de que este viernes se confirmara un caso positivo de coronavirus en el interior del plantel profesional de Universidad Católica. El problema no recae en esto, sino que horas más tarde se confirmó que no hubo contactos estrechos en el plantel cruzado.

Situación que molestó sobre todo a los hinchas del Cacique, considerando lo ocurrido con el brote de coronavirus que sufrió el plantel albo, y que obligó a disputar un partidos con juveniles y el cual terminaron perdiendo.

Deportes La Serena vs Universidad Católica: ¿Cuándo es el partido por el Campeonato Nacional?

El duelo entre granates y cruzados se disputará este sábado 13 de noviembre a partir de las 15:30 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

Televisión: ¿Cómo ver en vivo y en directo el partido de Deportes La Serena y Universidad Católica?

El compromiso contará con la transmisión televisiva de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Streaming: ¿Dónde ver en vivo y online el partido entre Deportes La Serena y Universidad Católica?

Los detalles de este compromiso los podrás seguir a través de Estadio TNT Sports.