Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras en esta jornada en una nueva edición del Superclásico, el cual a lo largo de su historia ha contado variados momentos polémicos que hasta día de hoy siguen siendo recordados por los hinchas y ex jugadores.

Uno de los grandes protagonistas e histórico en esta clase de partidos fue el goleador de los ‘Azules’, Diego Rivarola, quien en el programa ‘F90’ de ESPN recordó uno de los episodios más bochornosos que le tocó vivir ante Colo Colo: la recordada caída del banderín del juez de línea en el 2010 en la igualdad a dos tantos entre la U y su archirrival.

“Fue un tiro libre en los últimos minutos, tiran la pelota al área y cuando sale, al juez de línea justo se le cae el banderín, misteriosamente y (Javier Campora) estaba fuera de juego en el gol”, recordó Rivarola.

Desatado en su furia tras recordar esta situación, ‘Goku’ sigue pensando que este hecho no fue un accidente por parte del juez de línea y hasta día de hoy lo mantiene como la máxima vergüenza que se vivió en el fútbol chileno.

El momento que aún sigue en la cabeza de Diego Rivarola | Foto: Captura

“No me vengan con que fue un accidente, justo en el empate en el minuto 90. Esa es la vergüenza más grande que se ha visto en el fútbol chileno, no he visto una vergüenza más grande en el fútbol que esa jugada”, explicó el ex goleador de los ‘Azules’.

Finalmente, Rivarola no se escondió nada y dejó en claro que esta clase de errores siempre favorecieron de cierta manera a Colo Colo en los clásicos, por lo que esta recordada acción no la considera como un error natural.

“(Los errores) pasan, pero siempre pasan para Colo Colo. No fue absurdo, fue una vergüenza, quede muy caliente. Es una de las cosas más raras que vi y desde que me retiré, no he visto algo parecido”, cerró.