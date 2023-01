El delantero Felipe Flores es identificado al máximo con Magallanes, aunque no olvida su amor por Colo Colo. El tanto de FF17 fue clave para ir a penales y el artillero se deshizo en disculpas para el Cacique.

Felipe Flores es el delantero de los goles importantes en el fútbol chileno. Varias veces fue el héroe de Colo Colo y ahora es el crack de Magallanes. Es más, FF17, con un cabezazo a lo Cristiano Ronaldo, anotó el gol del empate que valió para ir a penales y definir, mediante esa vía, el título de la Supercopa a favor de los carabeleros.

Flores estaba feliz por anotar con el Maga, aunque su corazón también es albo. Sin duda, un momento de dulce y agraz para el delantero, quien no ocultó sus sentimientos tras lo ocurrido en el Estadio Sausalito.

"Contento, jugamos contra un gran rival, el año pasado el mejor equipo de Chile. Para nosotros acá en Magallanes es un orgullo, lo disfrutamos, estamos contentos. Tengo sentimientos un poco encontrados, porque enfrenté y vencí al equipo del que soy hincha y le tengo mucho cariño", dijo en TNT Sports.

Además, FF17 se sinceró y añadió que "lo dije en la semana que en este partido me iba a jugar todo, me iba a entregar al ciento por ciento para que Magallanes pudiera salir campeón. Gracias a Dios lo pudimos lograr. Estoy con sentimientos encontrados. El fútbol es así, me tengo que entregar como profesional y entregarme por esta camiseta".

Felipe Flores se sinceró tras ganar la Supercopa (Guille Salazar)

Flores está en la historia de Magallanes, ya que es tricampeón con la Academia. Se alzó con el título de la Primera B, la Copa Chile y ahora la Supercopa ante Colo Colo, que mostró su peor cara en el estreno del fútbol chileno 2023.

"Sí, se nos han dado los resultados, hemos logrado lo que nos hemos propuesto. Este año tiene muchos desafíos y se vienen cosas interesantes como jugar en la Primera División contra grandes rivales, volver a disputar la Libertadores, así que contento", añadió.

Para cerrar, Flores logró entregar una frase que lo dice todo: "Le ofrezco disculpas a la gente de Colo Colo por el gol".