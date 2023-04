El ex crack de Jorge Sampaoli que ahora se luce en equipo amateur en la Copa Chile

Esta fase de la llamativa Copa Chile 2023, ha permitido ver situaciones muy especiales durante el desarrollo de los partidos que han tenido como protagonistas a los equipos profesionales, como también a aquellas escuadras de carácter amateur han podido vivir la experiencia de disputar estos encuentros.

Fue el caso que se dio durante el domingo en el encuentro entre Ferroviario Comercial Las Cabras y Magallanes, que favoreció ampliamente al equipo de Nicolás Núñez por seis a cero, iniciando con el pie derecho la defensa de su corona.

Pero de esas historias que dejan es la de Rodrigo Ramírez, el recordado "Garrincha" que militó en clubes del ámbito profesional como Everton, Cobresal y O'Higgins. Precisamente en este último equipo, vivió sus mejores momentos porque fue dirigido por el técnico más exitoso en la historia del fútbol chileno.

Fue durante la temporada 2008 cuando Jorge Sampaoli llegó a Rancagua y de inmediato revolucionó al ámbito local en un equipo que además estaban Jean Beausejour, José Pedro Fuenzalida, Nicolás Diez y Carlos Carmona, entre otros.

Hoy, quince años después, defiende la camiseta de Ferroviario Comercial de Las Cabras dialogó al término del partido ante Magallanes con TNT Sports y comentó lo que significa haber jugado este duelo.

"Uno ya dejó hace tiempo de jugar en el fútbol profesional y reencontrarse de esta manera es súper lindo. Tuvimos buen juego, pero jugamos contra un equipo de primera que tiene un estilo de juego bien definido", señaló Ramírez.

Sobre la particular copa que se está viviendo, el diestro sostuvo que "Hay gente que nunca había tenido la oportunidad de jugar contra un equipo de primera, es síper bonito y es valorable" y agregó que a sus 41 años, su futuro seguirá ligado al club, "me quedo. Acá hay un buen grupo, lindas personas y vine a ayudar a este equipo. Hay otras cosas que son del día a día y por eso me quedo. Además, somos los campeones y sería lindo un bicampeonato", cerró Ramírez.