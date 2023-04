El ex seleccionado nacional destacó el partido que realizó el volante albo frente a Deportivo Pereira por el debut en Copa Libertadores.

Jean Beausejour le hace tremendo queque a Leonardo Gil: "En Copa Libertadores no recuerdo que le haya quedado grande un partido"

Colo Colo llega durante la tarde de este jueves a Chile tras su estreno en Copa Libertadores frente a Deportivo Pereira. Los albos comenzaron ganando el compromiso con gol de penal de Leonardo Gil a los 24 minutos y sufrió el empate en el minuto 81.

Sin embargo, la presentación del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros dejó buenas sensaciones a pesar de la igualdad y ahora deberá pensar en el próximo desafío que es la Copa Chile frente a Santiago City.

Sobre el nivel de algunos nombres ante el conjunto colombiano, Jean Beausejour de deshizo en elogios para justamente quien fuera el autor de gol del Cacique en tierras cafeteras.

El ex seleccionado chileno aseguró que este tipo de partido no le quedan grandes al ex Rosario Central y su presencia en la cancha fue clave para el equipo.

"Gran partido de Gil. Lo que él duró bien, para mí fue fundamental. Yo creo que este tipo de partidos a Gil, en Libertadores no recuerdo alguno que le haya quedado grande y eso es muy valorable, porque se convierte en un jugador confiable y tú ya cuentas con ese rendimiento. En todas las jugadas claves de Colo Colo estuvo asociado Gil, incluso en las malas", dijo el ex lateral en Los Tenores de ADN.

El 'Coloro' anotó el gol del Cacique en Colombia | Foto: Photosport

Colo Colo tiene su próximo partido en Copa Libertadores el día miércoles 19 de abril frente a Monagas de Venezuela en el Estadio Monumental.