Universidad de Chile se ha encontrado con más de un problema para hacer de local frente a Unión Española en la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, en donde los azules tratarán de sacudirse de tres derrotas consecutivas.

El conjunto de Santiago Escobar tenía pensado recibir a Unión en Sausalito en un principio, pero esa opción se cayó y luego asomó la del Estadio CAP de Talcahuano. Si bien en un principio la misma ANFP había anunciado ese estadio en su sitio, los acereros desistieron de prestarle el estadio a la U.

Tras la negativa y no encontrar recinto para albergar el encuentro, la directiva de Azul Azul pidió formalmente a la ANFP la reprogramación del compromiso, la cual hoy día mismo el ente rector del fútbol nacional dijo que no y se tenía que jugar el día establecido.

La U, finalmente, podrá disputar el encuentro frente a los hispanos y este será en el Estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, según dio a conocer el periodista de Al Aire Libre de Radio Cooperativa, Francisco Caneo.

“La U se va a Quillota. Este domingo a las 18:00 se jugará el partido entre azules y Unión Española. El cambio de hora se debe a la prohibición de jugar en pasto sintético al mediodía”, colgó en sus Redes Sociales el comunicador.

De esta manera, la U finalmente podrá disputar su compromiso y no verá comprometida una resta de puntos por no contar con estadio, pero de igual manera Santiago Escobar y sus dirigidos tendrán pocos días para aclimatarse a una cancha difícil en donde necesitan empezar a sumar de a tres si no quieren quedarse en la parte baja de la tabla.