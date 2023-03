¿Fue penal o no? La polémica jugada de Yonathan Andía en el minuto 92 que saca ronchas en los hinchas de Colo Colo

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile disputado en el Estadio Monumental fue verdaderamente somnífero y no mostró buen fútbol por parte de ninguno de los equipos, quienes se conformaron con un aburrido empate sin goles.

El compromiso careció de emoción en las áreas y se disputó en la mitad de la cancha, con un juego impreciso por parte de ambos y sin la chispa que suele haber en este tipo de compromisos en el fútbol chileno.

La jugada de la polémica. | Foto: Captura TNT Sports

Una de las mayores polémicas se vivió en los descuentos del segundo tiempo, en el minuto 92 precisamente cuando un centro pasado fue bajado por Yonathan Andía, aparentemente, con la mano dentro del área.

La jugada no fue revisada por el VAR y el juez del compromiso no dudo en cobrar córner, desestimando los alegatos de los jugadores de Colo Colo y de los hinchas albos en el estadio y en Redes Sociales, quienes reaccionaron.

En la única cámara de la transmisión oficial no se logra apreciar en un 100% si fue mano o no, pero lo que sí quedó claro es que no dejó nada conforme a los hinchas de Colo Colo con una jugada que bien pudo haber valido un penal en la agonía para darle emoción a un deslucido Superclásico.