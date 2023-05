Histórico DT del fútbol chileno, Hernán 'Clavito' Godoy, se refirió a la polémica última jugada del Colo Colo vs. Audax Italiano y le pide a Marcelo Zunino que corte el lloriqueo con una jugada que, para él, no fue penal.

El partido entre Colo Colo y Audax Italiano estuvo marcado por la última jugada del partido, en donde una supuesta mano podría haber significado un penal a favor de los itálicos cuando al partido prácticamente no le quedaba tiempo.

Finalmente, el juez del compromiso no cobró nada y terminó el partido de manera abrupta, lo que generó el enojo del histórico ex jugador de Audax Italiano, Marcelo Zunino, quien se encontraba presente en el Estadio Monumental y le gritó de todo al referí.

Quien no está muy de acuerdo con la ensalada de insultos que propició el ex jugador al cuerpo arbitral fue Hernán ‘Clavito’ Godoy, quien habló con Bolavip Chile y le pidió a Zunino que pare el lloriqueo.

Todo Audax reclamó la última jugada. | Foto: Photosport

“Esto sucede en todas las canchas del mundo; en primera, segunda, tercera o cuarta división. Los árbitros no tienen personalidad para ir al VAR, no vale nada porque la tecnología los deja al descubierto”, dijo.

Consultado por la jugada específica, Clavito dice que “No, no era penal y me alegro que haya sido así para que al Audax le vaya como las bolas, porque está lleno de extranjeros, puros bandoleros. Zunino reclama al ‘peo’ como siempre no más”.

La derrota de ayer dejó en el puesto 13 a Audax Italiano y tiene los mismos puntos que Curicó Unido y Deportes Copiapó, superando solo al alicaído Magallanes que no ve cómo revertir el mal momento que lo tiene como colista absoluto.