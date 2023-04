Universidad Católica y Colo Colo no rompieron el cero en un deslucido clásico en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK. Por lo mismo, es que las críticas hacia el nivel del compromiso no se hicieron esperar y un ex cruzado lanzó sus dardos.

Miguel Ángel Neira conversó con Bolavip Chile y le preguntaron su apreciación del cotejo. El ex seleccionado nacional fue tajante y afirmó que el nivel de los jugadores en el fútbol criollo es muy malo.



ver también Holan reconoce que no pudieron aprovechar el hombre de más ante Colo Colo

"Asqueroso ¿Sabes lo que pasa? Es que los futbolistas son muy malos. ¿Viste la cantidad de pases errados, pases afuera? No, el fútbol ya está tocando fondo en Chile, demasiados malos los futbolistas?", comenzó diciendo.

En cuanto a la interrogante de si esperaba otra cosa distinta en el duelo entre la UC y el Cacique, Neira fue nuevamente duro con su análisis y también destacó que el equipo universitario no aprovechó el hombre de más.

"Algo, un poco más, pero no un partido tan malo, de un ritmo tan lento. No aprovechó el hombre de más, preocupante, pero en general los dos equipos pésimos, malos y ese es el nivel actual del fútbol chileno. Yo lo decía a alguien que me entrevistaba ayer, de que una de las causas por qué no sé pararon el campeonato un mes, no tengo idea por qué, juegan una vez a la semana", añadió.

Cruzados y albos igualaron sin goles | Foto: Photosport

Sin embargo, la opinión del ex volante de Universidad Católica no quedó ahí y mantuvo que en nuestro fútbol el problema es que los jugadores no tienen ritmo de juego en comparación a otras ligas.



Además, resaltó lo insólito que fue sobre el hecho que varios jugadores andaban con problemas físicos. No obstante, también le puso calificación al partido y lo evaluó con nota mínima.

"En todos los países del mundo juegan dos veces a la semana y juegan los mismos jugadores. Si hay Champions, juegan el domingo y miércoles los mismos. Acá si hay Copa, preocupados para dar descanso y todas esas tonteras, entonces los jugadores no tienen ritmo para nada, si ese es el problema. Hoy habían jugadores acalambrados, ¿Cómo te vas a acalambrar? Lo encuentro increíble. Le pongo un 1 al partido", cerró.