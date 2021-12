Colo Colo trabaja en la conformación de sumar refuerzos para la próxima temporada. El Cacique está en la búsqueda de un delantero centro, donde ha comenzado a surgir la oportunidad para Ronnie Fernández, quien logró tener una destacable presencia en Santiago Wanderers a pesar de que no logró zafar del descenso.

Es producto de esta situación que Jorge ‘Peineta’ Garcés, entrenador del elenco porteño, conversó en exclusiva con Bolavip Chile, donde se refirió a las cualidades que tiene el delantero centro y destacó que está capacitado para llegar a un club grande del país.

“Las condiciones que tiene Ronnie (Fernández) las conozco hace muchos años. Me encontré con él ahora y vi a un futbolista maduro, con un gran temperamento, importante para el grupo y el plantel. Y dentro de la cancha sin duda que para Wanderers fue un aporte con su llegada. Tengo dos opiniones: la primera es que espero que le vaya muy bien y otra es que me alegro mucho de que pueda ir a un equipo grande”.

Sobre esta misma línea, el entrenador caturro, agregó que “Si, justamente eso, es un hombre maduro, un chico potente dentro de la cancha, más potente, más seguro. A esta altura liderando lo que es un plantel, ayuda a los chicos jóvenes, conversa con ellos. Los años van pasando y tienen que ir aportando”.

Producto de las opciones que se hablan sobre esta posibilidad, el estratega aseguró que “Si, debiese irle bien en Colo Colo, de todas maneras. No voy a hablar de lo que tiene Colo Colo porque no me corresponde, pero me parece que él sí, que está preparado para poder llegar a un equipo grande”.

¿PODRÁ SER CONSIDERADO POR MARTÍN LASARTE A LA SELECCIÓN?

Jorge Garcés además se refirió a la posibilidad de que Ronnie Fernández pueda demostrar con buen rendimiento pelear un cupo para ser llamado a la Selección Chilena, señalando que, si hace una buena temporada en el Cacique, debiese poder abrir la puerta para una convocatoria.

“Con las actuaciones que tenía Ronnie (Fernández) todos pensaban que podía ser convocable y no fue así, y habrá que esperar. Si Ronnie llega a Colo Colo y anda bien, repite las actuaciones que tuvo en Wanderers, las puertas deben estar abiertas para cualquier jugador”.

Pese a eso, fue claro en señalar que todo dependerá de las opciones que maneje Martín Lasarte. “Yo la verdad es que en el tema selección, cómo me tocó estar ahí, trato de ser lo más cauteloso y respetuoso con el técnico que está. No me atrevo a tirar nombres, a aconsejar o postular. Es tan fácil opinar desde afuera y Martín (Lasarte) debe tener un abanico enorme de jugadores para analizar cada uno de ellos”.