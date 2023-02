El histórico y ex DT de las inferiores de la Universidad de Chile, Esteban Valencia habló con Radio ADN y comentó cual es la posición ideal de Darío Osorio y Lucas Assadi dentro del campo y además, le dejó un potente mensaje a Mauricio Pellegrino

En la Universidad de Chile hoy en día existen dos jugadores que tienen todo el amor y la fe por parte del hincha ‘Azul’ ante lo que puedan hacer dentro de esta temporada 2023, tratándose de los jóvenes cracks, Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes, tras su gran aparición en el pasado torneo, se trasformaron en los regalones de la hinchada de la U.

A pesar del gran talento que ambos jugadores tienen, tanto Osorio como Assadi aún no encuentran su lugar perfecto dentro de la oncena de la Universidad de Chile para este 2023, en la que un histórico de los ‘Azules’ como lo es Esteban Valencia habló con Radio ADN y comentó cual es la posición perfecta en la que los dos cracks de la U podrían entregar su mejor versión, en la que partió con la de Lucas Assadi.

“(Lucas) Assadi es más enganche, es un jugador que le gusta tener más libertad dentro del campo de juego, es un jugador que nosotros en inferiores le dimos esa libertad, con pequeños tips desde el punto de vista cuando el equipo no teníamos la pelota, pero siempre tenía esa libertad”, fue lo que señaló Valencia sobre Assadi.

Pasando a lo que es el lugar de ‘La Joya de Hijuelas’, el ‘Huevo’ dejó bien en claro que Osorio pegado a la banda, es un jugador que termina extraviándose dentro del terreno y que no se hace tan participativo del juego, como le gustaría a el jugador.

Assadi y Osorio quieren ser las figuras de la U este 2023 | Foto: Agencia Uno

“Lo de Darío (Osorio) creo que siempre lo pensaría más en el medio, que, en una banda, donde muchas veces termina perdiéndose y no teniendo un mayor contacto con la pelota, ellos son jugadores que necesitan estar permanentemente cerca del balón y ser partícipes de las jugadas de juego”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valencia le dejó una importante tarea a Mauricio Pellegrino, en la que remarcó en que a ambos jugadores debe encontrarle un espacio dentro de su estilo de juego, para que puedan mostrar su mejor versión futbolística, la cual el ‘Huevo’ señala que aún no terminan de mostrar en su plenitud.

“En la ubicación que los han estado utilizando, se ha ido perdiendo el potencial que tienen ellos, me gustaría ver a Osorio más en el medio, más en la elaboración, porque tiene una muy buena pegada y lo de Lucas (Assadi), es un chico tremendamente explosivo, que no sabes a veces donde te puede salir con el balón dominado, entonces pudiese ser más útil siendo libre, en un sistema que ellos puedan rendir mejor. El entrenador tiene que ser capaz de encontrarle el espacio a esos jugadores y que no terminen perdiéndose en las ideas de su DT”, cerró.