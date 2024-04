Ex Cobreloa aconseja a Juan Leiva: "Somos un equipo grande no un equipo chico y se tiene que acostumbrar"

Siguen dando que hablar las declaraciones del volante de Cobreloa Juan Leiva, el que apuntó a la hinchada naranja por la derrota ante Audax Italiano en Calama, asegurando que las pifias sacaron de concentración al equipo y esto repercutió a tal punto “que varios compañeros querían que terminara el partido”, según relató el ex Ñublense.

BOLAVIP conversa con Camilo Pino, el que afirma que en la época dorada de los loínos, su parcialidad era muy exigente.

“Decirle a Juan Leiva que está en Cobreloa, yo me acuerdo perfectamente que en mi tiempo ganábamos 2-0 y queríamos tocar un poco el balón y nos pifiaban igual, tenemos que estar preparados para eso y para muchas cosas más”, indica.

Pino le manda un mensaje al mediocampista en el sentido de que “somos un equipo grande, no somos un equipo chico, entonces ahí se equivocó, aparte dijo que no quería jugar, entonces para qué siguió jugando, inapropiado”.

Histórico de Cobreloa aconseja a Juan Leiva luego de sus controvertidas declaraciones.

El histórico de Cobreloa es de la idea de que esto recién comienza. “Que se vaya acostumbrando porque así será todo el año, el hincha de Cobreloa es exigente, entonces en ese sentido la gente si juegan mal los va a reprobar, es así y siempre será así”, disparó.

Respecto a la actualidad del equipo y su próximo duelo, Camilo Pino piensa que “yo me imagino que un equipo se prepara para andar parejo en un año, pero este equipo juega muy bien o muy mal, no hay un término medio, todos tienen que estar en las mejores condiciones y el que no está bien, que no juegue”.