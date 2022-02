Leandro Garate advierte sobre el estado del Universidad Católica vs. Unión Española: "Hay un plus, no sé si es clásico o no"

En el último tiempo, los cruces entre Universidad Católica y Unión Española han alcanzado una rivalidad mayor con el paso de los años, aunque aún así jugadores de ambos equipos le bajan el perfil cuando se habla de clásico.

Cruzados e hispanos se enfrentarán este domingo por la Fecha 2 del Campeonato Nacional 2022, en donde la UC busca seguir en la punta del torneo y Unión buscará tres puntos que le permitan ilusionarse con pelear en la parte alta.

En conversación con ESPN F Show, el delantero argentino de los hispanos, Leandro Garate, fue consultado sobre si este cruce es clásico o no, diciendo que “Creo que hay un plus, no sé si es clásico o no, pero hay un plus en ese partido. Se juega con mucha intensidad, con muchas ganas. A mí que me toca ser parte yo quiero ganar y voy a ir a ganar”, aseguró.

“Católica es un equipo que, en el partido, tienes que estar los 90 minutos concentrados porque en cualquier momento las individualidades que tiene y el juego en equipo que tiene, te puede lastimar. Va ser muy intenso, con muchas ganas y muy estudiado. Ojalá sea a favor nuestro”, complementó.

El delantero hispano sabe que no la tendrán fácil y que enfrentarán al tetracampeón del fútbol chileno: “Todos saben el presente de Católica. Es muy difícil para enfrentar y se hace muy fuerte de local, va ser un lindo partido y una linda medida para ver dónde estamos parados. Ojalá podamos sumar de a 3 porque el otro día de local no lo pudimos hacer y para estar prendido en el Campeonato hay que sumar de a 3”, remató.