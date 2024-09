Dalcio Giovagnoli analiza la derrota de Cobreloa por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Zorros del Desierto de Calama. El DT resalta el orden del equipo, pero considera que le faltó profundidad para hacer la diferencia.

“Tácticamente estuvo ordenado, no hemos tenido falencias principalmente defensivas. Por momentos tuvimos el control del balón, la circulación. Lamentablemente en lo que se falló fue en la profundidad, no tuvimos la profundidad necesaria a la hora de la terminación, estaría dentro de esa síntesis”, expresó el DT tras el compromiso.

El estratega consideró que no exigieron lo suficiente a Brayan Cortés: “No tuvimos la certeza, no lo hemos exigido, exceptuando dos o tres situaciones que pudimos lograr abrir el marcador, pero después no tuvimos la precisión en los tramos finales, en la definición”.

Giovagnoli considera que Cobreloa merecía un mejor resultado: “Más allá del orden táctico, tener una buena circulación, no pudimos definir, no pudimos concretar. Creo que el resultado, no hablo de injusticia, pero deberíamos haber tenido otro tipo de merecimiento”.

Cobreloa no pudo ante Colo Colo en el Zorros del Desierto (Foto: Photosport)

Dalcio Giovagnoli no pone excusas

El entrenador reconoce la diferencia de jerarquía entre los planteles de Cobreloa y Colo Colo, no pone excusa e insiste en que merecieron más: “Con relación a la jerarquía, está evidenciado eso. De todas maneras, no podemos poder ese escudo. Me parece que no nos teníamos que haber ido con las manos vacías. El equipo trató desde el orden, nos faltó la profundidad y claridad para la definición”.

Por último, pone foco en levantar y seguir repitiendo las cosas buenas: “Hicimos una pequeña autocrítica, hay que tratar de revertir esto y seguir por la línea que se viene haciendo, que se viene evolucionando desde la parte de funcionamiento y desde la parte del orden”.