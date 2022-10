Universidad de Chile vive una sabrosa semana dentro de lo futbolístico, en donde los adiestrados por Sebastián Miranda consiguieron una importante victoria ante Deportes La Serena por 2-1 en el Campeonato Nacional y, además, lograron avanzar a las semifinales de Copa Chile tras imponerse por un 3-2 global ante Universidad Católica.

Ante lo que ha sido este renacer de los ‘Azules’ en esta parte del año, el gerente deportivo de la ‘U’, Manuel Mayo dialogó con Radio ADN y se manifestó al buen nivel que ha mostrado el conjunto adiestrado por Sebastián Miranda, a quien le da gran parte de los créditos por los buenos resultados.

“Viendo el plantel que tenemos y la idea de Sebastián era algo que podíamos esperar. Ahora estamos viendo realmente el nivel de ciertos jugadores que por otras razones no lo habían conseguido”, partió señalando Mayo.

Retrocediendo en lo que ha sido la temporada de la U, el gerente del club fue consultado por si consideró tardía la salida del ex DT de los ‘Azules’, Diego López por sus malos resultados, a lo respondió de que se buscaron las opciones de poder enmendar el mal momento con el ‘Charrúa’, pero que el proceso ya no daba para más.

Universidad de Chile avanzó en Copa Chile | Foto: Agencia Uno

“A la luz de los hechos puede verse que sí, pero hay que buscar alternativas y ver si se puede revertir una situación desfavorable. No me arrepiento del momento, porque tanto Diego como nosotros hicimos todo lo posible por sacar adelante la situación. Dimos ese tiempo, vimos otras alternativas y tomamos la decisión cuando creímos que no había solución. Cuando pensamos que no había nada más que hacer, y Diego también lo vio, ambas partes estuvimos de acuerdo en que la situación era complicada“, detalló.

Por otra parte, el gerente del club se refirió a lo que ha sido la crítica por parte de históricos del club, como Jorge Sampaoli, ante el manejo dirigencial que ha tenido la Universidad de Chile en este último tiempo, en donde respetó sus declaraciones y no esconde de que se sigue esperando más de este proceso, en el cual ha visto buenos frutos en el fútbol femenino.

“Leí sus declaraciones y es una voz autorizada por todo lo que le entregó al club. Hay un mea culpa en que el rendimiento del primer equipo no ha sido el esperado por los hinchas ni por nosotros. Hemos esperado mucho más de lo que se ha dado”

ver también Domínguez se ilusiona de poder conseguir la Copa Chile con la U

“Ha habido varios errores, pero me parece justo decir que los resultados deportivos del primer equipo son la punta del iceberg de un trabajo que sí se ha hecho bien en el club, que se ha visto tapado por esto. Por ejemplo, el equipo femenino ahora disputará su tercera Copa Libertadores consecutiva“, puntualizó.

Finalmente, Mayo tuvo palabras para lo que ha sido la alta y positiva participación de los jugadores jóvenes en la Universidad de Chile, la cual se adjudica como un positivo proceso que se ha llevado dentro del club en los últimos años.

“Ha sido una apuesta tener un plantel conformado con un 60% de canteranos, donde 4 o 5 futbolistas siempre están siendo titulares y la base de la selección sub 20 es de jugadores que son del club. Hay varias cosas que se van haciendo bien y ahora estamos disfrutando este momento con Sebastián, aunque eso no quita lo mal que se ha hecho“, cerró.