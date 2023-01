Marcelo Díaz tiene claro el objetivo en su reestreno en Chile con Audax Italiano: "¿Por qué no salir campeón?"

Tras más de diez años de andar por canchas europeas, mexicanas y sudamericanas, Marcelo Díaz volvió a jugar un partido en el Campeonato Nacional. Desde aquel 2 de julio, jornada en la cual Universidad de Chile venció por penales a O'Higgins para coronarse tricampeón del fútbol criollom que el Chelo no veía acción en nuestra competencia.

Y pasaron 3.856 días entre aquel penal perdido ante los rancagüinos y el momento en que hoy tocó el balón al minuto del primer tiempo en el empate entre su equipo el Audax Italiano, como visita frente a Palestino en La Cisterna.

Inició el duelo como líbero, pero la forma de jugar del rival, obligó al técnico Manuel Fernández modificar el dibujo y nuevamente carepato pasó al medioterreno, donde comenzó a sentirse mejor y pasar a ratos, administrar el juego del elenco verde.

El el minuto 86 fue reemplazado por Esteban Matus terminando así su primera jornada vestido con la casaquilla audina. Tras el partido, Díaz dio a conocer lo que le produjo este retorno al plano local. "Sensaciones positivas. Hemos hecho un buen debut en una cancha difícil, contra un equipo que juega bien y sumar de visita creo que es importante", señaló a los micrófonos de TNT Sports.

Sobre la posición que ocupó en el arranque del compromiso, el Chelo reconoció que se había entrenado, pero tuvieron que modificar oportunamente. "Habíamos trabajado una cosa durante la semana los primeros 25 minutos y luego cambiamos porque el rival jugaba de otra forma y creo que nos acomodamos mejor. A la larga creo que nos vimos mucho mejor, también", aseveró.

Sobre lo que se podría esperar del equipo que dirige Fernández, el bicampeón de América sostuvo que "hemos entrenado muy bien, hemos tenido muy buenos amistosos, hemos hecho una pretemporada muy buena y creo que queda reflejado. Estamos para competir de igual a igual contra todos los equipos y creo que va a ser así a lo largo del campeonato", dijo.

Algo de la magia que mostró Díaz en La Cisterna (Captura Canal 13)

¿Y cómo se ha sentido en estas primeras semanas? el campeón de la Sudamericana con la U consignó que "me he sentido muy bien, muy cómodo, agradecido del cariño que me brinda la gente en general y solo tengo que agradecer. Ya verán nuestra mejor versión por lo menos en el torneo con el correr de los partidos".

Finalmente, el volante dio a concoer sus pretensiones personales y por cierto, la gran ilusión que tiene con el elenco de La Florida. "Disfrutar, pasarlo bien y por qué no salir campeón. Hemos conformado un buen equipo, hay que creer en el trabajo que podemos realizar", cerró.