El estratego argentino de la U analizó lo que fue la igualdad ante Deportes Copiapó, en la que no quedó para nada conforme por el resultado conseguido en Valparaíso

Universidad de Chile no pudo hacer pesar su localía en Valparaíso y no pasó de una nueva igualdad sin tantos ante Deportes Copiapó en el Elías Figueroa. El desempeño del conjunto ‘Laico’ no fue el de los mejores, en donde volvieron a dejar muchas dudas dentro de su funcionamiento, en el que los ‘Azules’ sumaron su tercera igualdad consecutiva.

Posterior a lo que fue esta actuación, el estratega de la U, Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación y dejó su reflexión a lo que fue esta igualdad ante el colista del torneo, en la que declaró que el conjunto visitante le puso las cosas muy difíciles a los ‘Azules’ y que incluso señaló que la suerte estuvo de su lado.

“Era un rival importante por la envergadura de sus jugadores, tienen un buen juego aéreo. Han tenido dos goles anulados por mínimos detalles, pero sí que hemos tenido una pizca de suerte en ese aspecto. Lo importante con el tema de la efectividad de cara a portería es crearlas, eso es lo más importantes”, comenzó señalando Pellegrino.

Profundizando en esto, el estratego argentino explicó que al equipo le ha faltado contundencia en el ataque, pero espera que en este receso eso pueda ir quedando atrás y a los delanteros se les comience a abrir más el arco.

La U no pudo ante Copiapó en Valparaíso | Foto: Agencia UNO

“Hemos tenidos nuestros momentos y nos faltó eficacia, es algo que va por racha. El aspecto de marcar gol es lo más difícil en este futbol moderno. Ojalá podamos seguir progresando como equipo para tener más posibilidades y así poder concretar más de cara a gol”, explicó.

Finalmente, Pellegrino dejó en claro que no quedó para nada contento con el resultado, ya que quería que el equipo sumar un triunfo que lo dejará peleando en la parte alta antes de lo que es el receso.

“No es un resultado que nos deja contentos, hay un sentimiento de decepción porque queríamos los tres puntos, más porque se vienen varias semanas sin jugar y nos habíamos mentalizado para ellos. Se nos hizo un partido muy complicado. No estamos contentos con el empate”, cerró.