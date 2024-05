Universidad de Chile vive un nuevo conflicto por Hernán Galíndez, aunque no por culpa del arquero. Desde Ecuador aseguran que el club que compró al polémico portero tiene una considerable deuda con el cuadro nacional, lo que obligó a los azules a ir a la FIFA.

Según aseguró el medio Studio Fútbol, el conjunto ecuatoriano de Aucas le debe 56 mil dólares a la U. Ello fue denunciado por el cuadro chileno, que lo vendió en 2022 en la antesala del Mundial de Qatar. Ante dicha situación, el cuadro de Hernán Galíndez quedó con prohibición momentánea de transferir jugadores.

No obstante, el mismo sitio afirma que Aucas realizará el pago adeudado durante los próximos días. En caso de no realizarlo, su castigo permanecerá por los tres próximos mercado de fichajes. Una sanción que los ecuatorianos no están dispuestos a sufrir.

Cabe destacar que Hernán Galíndez salió de Universidad de Chile bajo una polémica. Acusó amenazas contra su familia, las que lo habrían obligado a dejar el país. Tras ello, tuvo la posibilidad de representar a Ecuador en la cita mundialista anteriormente mencionada.

Hernán Galíndez no tuvo un grato paso por Universidad de Chile.

El otro dinero que recibió la U por Hernán Galíndez

En los próximos días, la U recibirá un monto superior al que llegó a sus arcas por la participación de Hernán Galíndez en Qatar 2022. En aquella ocasión, a los azules les llegó un deposito superior a los 30 mil dólares, algo así como 25 millones de pesos.

No obstante, el recuerdo sobre el portero no es el mejor. Tan solo alcanzó a representar la camiseta azul en 14 encuentros y tras ello retornó a Ecuador. Un paso fugaz que será más recordado por las polémicas que por el rendimiento del portero en el arco de la U.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Unión La Calera el lunes 13 de mayo. Se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.