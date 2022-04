Colo Colo deberá enfrentar un difícil compromiso este fin de semana cuando tenga que moverse hasta la comuna de Las Condes para desafiar al tetracampeón del fútbol chileno, Universidad Católica, en un partido que ha ido agarrando chispa con el correr de los días.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros buscarán quedarse con los tres puntos ante los cruzados y darles el golpe de gracia que los distanciaría a 11 puntos en el Campeonato Nacional 2022, dejándolos muy relegados en la búsqueda por el Penta campeonato.

En el día de hoy, fue el turno de Maximiliano Falcón de encarar los micrófonos en conferencia de prensa, en donde anticipó el compromiso y le pegó una feroz ninguneada al estatus de clásico del partido del domingo.

“Si mal no recuerdo, el clásico lo jugamos en la Fecha 5 y ganamos 4-1. Conta Católica estamos bien, vamos a hacer un buen partido y River es un partido diferente para cada uno”, dijo al ser consultado por la seguidilla de partidos que se le vienen a Colo Colo.

Falcón también tuvo palabras para el remezón que sufrió la UC con la salida de Cristián Paulucci en el inicio de la semana: “No creo que cambie mucho, tienen su idea de juego clara. Es un plantel que está hace años juntos, tienen su idea marcada y con ella han jugado estos años, no creo que haya mucho cambio”.

El central uruguayo no olvida la Supercopa 2020 en donde fue expulsado por un entrevero con Valber Huerta, diciendo que “Me acuerdo del partido en que me echaron, por ahí fue mal, pero quedó atrás. He cambiado mucho, se ha notado y no solo por mi continuidad, sino porque me lo tomo todo más ordenado, mucho más paciente para marcar, tomo mejores decisiones”, cerró.

¿Clásico o no? Lo cierto es que Colo Colo y Católica han animado compromisos calientes en el campo de juego y en las tribunas en el último tiempo, donde sus hinchas están conscientes que el archirrival para ambos es Universidad de Chile, pero la rivalidad crece año tras año.