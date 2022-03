"No se pierda amigo hincha de Colo Colo": Coke Hevia advierte que Fortaleza no es ninguna papa en la Copa Libertadores

Jorge Hevia analiza el Grupo F de la Copa Libertadores con River Plate de Argentina, Colo Colo de Chile, Alianza Lima de Perú y Fortaleza de Brasil. El periodista en Pauta de Juego asegura que el equipo de Gustavo Quinteros es muy superior al equipo Íntimo dirigido por Carlos Bustos.

"Aquí hay que decir la verdad, Colo Colo es muy superior. Alianza Lima, este momento, corridas siete fechas del Campeonato Peruano está decimoquinto, ganó un partido. O sea clink caja para el análisis", expresa

Coke Hevia pone alerta por el Fortaleza: "No se pierda amigo hincha de Colo Colo. Que Colo Colo es uno de los grandes del continente, eso no lo discuto. Fortaleza salió cuarto en el Brasileirao pasado y dejó abajo de él Corinthians, Bragantino, Fluminense, Santos, Inter, Sao Paulo, Paranaense y Gremio que descendió. Vojvoda además es un excelente técnico. No se equivoque".

También elogia a River Plate: "Es el cuco de la Copa Libertadores. Es una maravilla verlo, tiene al arquero de la selección argentina (Franco Armani que fue titular ante Venezuela), después línea de cuatro un seleccionado paraguayo (Robert Rojas), un seleccionado chileno (Paulo Díaz), uno paraguayo (David Martínez) y Miltón Casco que no es seleccionado argentino, porque es argentino nomás y hay 1.500. ", expresa.

"Después juega Enzo Pérez mundialista, Enzo Fernández que ya lo está siguiendo el Manchester City entre otros, juega De La Cruz que es seleccionado uruguayo, (Santiago) Simón que es una de las perlas del club, Ezequiel Barco que costó 20 palos en la MLS y Julián Álvarez que se va en junio al Manchester City y va a alcanzar a jugar (Copa Libertadores), ese es River ¿Le puedes ganar? Por supuesto que le puedes ganar, pero...", complementa.

Coke Hevia resume que el grupo es complicado, ya que el equipo brasileño es fuerte: "Es durísimo, insisto por el Fortaleza, ahí está la pelea de Colo Colo". Luego agrega otro concepto: "Tiene que pelear el grupo, pero es dificil, es un hecho de la causa que es difícil". cerró el comunicador.