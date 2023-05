Pablo Milad atendió a los medios de comunicación este martes desde las dependencias de la ANFP y una de las preguntas apuntó hacia si él percibe sobre si el fútbol chileno está en crisis, partiendo desde el estado de las canchas, a nivel selección, competencias internacionales de clubes y por supuesto la violencia en los estadios.

"Primero, hay varios puntos a analizar. Yo creo que el fútbol chileno no está en crisis, te lo voy a fundamentar. Hay situación que está en crisis con respecto a la violencia y eso es un hecho que todos sabemos y que cada día lo vemos con el miedo que tenemos de salir por la noche o de conducir un auto por calles oscuras o no tan transitadas", empezó explicando el madamás del fútbol chileno.



"Nosotros hemos hecho un diagnóstico completo donde estamos haciendo modificaciones integrales que lamentablemente no se han reflejado en rendimientos. Hemos sido eliminados casi de todo, es una realidad que siempre he dicho que estamos en un momento de cambios donde tenemos un séptimo lugar histórico en todas las competencias, ya sea la adulta y también las juveniles, donde tenemos que hacer cambios fundamentales", agregó.

Además, complementó con que "por eso creamos el Departamento de Ciencia aplicada al fútbol donde se va a trabajar complementariamente todo el trabajo físico, biométrico, nutricional, socio educativo, psicológico de los chicos que están en formación. Más el seguimiento que tenemos con respecto a la implementación de tecnología en cada una de las canchas del fútbol joven donde se graban todos los partidos y donde tenemos que hacer cambios, porque a lo mejor no vienen Alexis, Arturo Vidal o Bravo, pero sí tenemos que trabajar de una forma integral para mejorar hoy esa diferencia que es marcada en lo físico en el resto de la región, donde tenemos que trabajar integralmente con cada uno de los chicos que tienen proyección".

"Solo decir un dato, los chicos que están en la Sub 15 y Sub 17 solamente el 5% llega a lo que es una selección adulta. Recordar que tuvimos una selección que fue al mundial de India, ocho niñas ya no siguen jugando y que participaron en ese mundial. Está pasando algo en ese desarrollo longitudinal, porque se están perdiendo jugadoras que a lo mejor tienen una proyección en lo adulto y ahí es donde este departamento va a seguir, va a apadrinar a cada una de las niñas que tienen un futuro y es un trabajo también no solamente de la selección", añadió.

El presidente de la ANFP se refirió al momento del fútbol chileno

"Nosotros recibimos los seleccionados formados en cada una de las instituciones. Nosotros tenemos que trabajar bajo este concepto integral con los clubes: capacitándolos, formándolos, educándolos en lo que es la supervisión integral de cada uno de sus jugadores y principalmente los que tienen proyección. Hay un porcentaje elevado que a los 17 años ya no siguen jugando. Grandes jugadores que se han perdido ¿Por qué? Nadie tiene la estadística, nadie sabe por qué".

"Este departamento va a trabajar en conjunto con la Universidad San Sebastián, con profesionales que van a buscar principalmente al desarrollo integral de esos niños para que lleguen mejor formados. Sí tenemos un déficit de jugadores, sí tenemos un grave problema en la formación. Por eso estamos haciendo capacitaciones constantes", mantuvo.

En esa línea, tiró sus dardos hacia los clubes sobre la formación que tienen hacia los jugadores.

"No es un problema de este directorio. Es un problema en el tiempo que no viene un trabajo estructural con los clubes, principalmente que son los formadores, que son los que nos entregan la materia prima para que nosotros podamos con un par de semanas de entrenamiento con partidos amistosos, llegar a un óptimo rendimiento a nivel sudamericano".

"Da la opción de que los clubes que puedan jugar los chicos jóvenes, darle la oportunidad y en eso nosotros tenemos bastante estadística, que las políticas después del estudio que hicimos por 34 clubes que visitamos, en ese momento eran 34 después por el descenso Arica, donde solamente el 15% tiene política deportivas claras con respecto al desarrollo de su fútbol joven y ahí estamos".

"Es un porcentaje elevado que a los 17 años, donde tenemos que trabajar, un hándicap significativo en relación a la región. Muchas veces dicen ¿Por qué Uruguay saca tantos jugadores y tanto exporta? Recibiendo mucho menos dinero de la televisión ¿Cómo forma tantos jugadores? Por la necesidad de las instituciones de formar y vender que hoy en chile no es tal".



Finalmente, manifestó que "tenemos que crear la necesidad de las instituciones que formen jugador y que puedan exportar y en eso estamos en un en una situación desfavorable relación a la región. Yo invito a los clubes a analizar sus políticas deportivas para crecer con su fútbol joven. Invertimos en el fútbol joven con más de 4000 millones, duplicamos la inversión del fútbol joven con un 150% más de partidos donde los chicos tengan un bagaje, donde tengan una formación, pero seguimos dependiendo de los clubes hasta que no tomen conciencia en que la formación es fundamental para el futuro del fútbol chileno", cerró.