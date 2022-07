Universidad de Chile no lució su mejor fútbol frente a Unión La Calera en la reanudación del Campeonato Nacional 2022, pero de igual manera le sirvió para sumar tres puntos y que Diego López se estrene con una victoria en el banquillo azul en este torneo.

La U sigue pasándola mal en defensa y le cuesta mucho crear situaciones de gol, lo que se suma a la ineficacia en el último cuarto de cancha para concretar. Finalmente, un cabezazo de Bastián Tapia en la agonía evitó una nueva frustración azul.

Uno que no quedó nada contento fue el periodista Pancho Eguiluz, quien en Todo Es Cancha aseguró que “La U fue más de lo mismo. Me parece que mejoró, no le patearon tanto al arco como contra General Velásquez, pero futbolísticamente nadie espera esto de la U, uno espera un cambo de mano brutal donde o se defienda bien o proponga algo, pero ninguna de las dos cosas hace”.

Eguiluz no se explica que Aránguiz sea titular. | Foto: Agencia UNO

El comunicador apuntó a varios jugadores que no están dando el ancho en el equipo de López: “En lo individual hay niveles bajísimos como Mauricio Morales, Yonathan Andía, Ignacio Tapia, Marcelo Morales o Ronnie Fernández, un espanto también lo de Palacios y Poblete que se pierde por la banda derecha que era rescatable, hoy se pierde ahí”.

Para Eguiluz es inadmisible que López prefiera a Pablo Aránguiz de titular sobre Darío Osorio, una de las joyas de la cantera azul: “Veo a la U muy complicada en lo futbolístico y el técnico no sé si está confundido o trata que juegue algo con futbolistas que no dan para eso, porque no me explico que Osorio, que alguien piense que Osorio es menos que Aránguiz. No sé en qué cabeza cabe eso”.

“Tampoco entiendo en qué cabeza cabe que Assadi juega menos que Poblete en esa posición, de verdad el técnico está perdiendo un jugador que le podría haber servido como Poblete y está dando demasiada ventaja con Aránguiz en la cancha. Lo de Ignacio Tapia, 400 mil dólares por el 50% del pase es inexplicable, o sea sí, es explicable, es de Felicevich y no hay otra explicación”, complementó.

Ya en el cierre, el comunicador volvió a expresar su descontento, aunque esta vez fue por la capitanía de Ronnie Fernández, ex jugador de Santiago Wanderers que portó la jineta y no fue para nada del gusto del periodista.