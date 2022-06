El actual delantero de Ñublense se formó en el equipo albo, pero no nunca pudo consolidarse en el primer equipo y se terminó yendo en el 2008.

Patricio Rubio desclasifica por qué se fue de Colo Colo: "Juan Gutiérrez me echó"

Patricio Rubio está viviendo un buen momento junto a Ñublense en el Campeonato Nacional 2022, pues su equipo es uno de los líderes y él es el segundo goleador del equipo de Jaime García con 4 tantos, a dos de Alexander Aravena que posee 6.

El atacante formado en Colo Colo, pero que ha tenido varios pasos por el fútbol chileno y en que defendió la camiseta de Universidad de Chile, Unión Española, Barnechea, Everton, Universidad de Concepción e Iberia, conversó este miércoles con Todos Somos Técnicos

Rubio estuvo en diálogo con el panel del programa de TNT Sports y en que también estuvo invitado Roberto Cereceda, ya que este viernes abren la primera fecha de la segunda rueda del torneo Ñublense y Audax Italiano, donde seguramente estarán en cancha ambos jugadores.

Una de las cosultas que le hicieron al atacante del conjunto de Chillán y que la realizó Claudio Borghi, tuvo que ver en por qué se gestó su salida del equipo albo y Rubio no dudó en responder, apuntando a una persona.

"Porque Juan Gutiérrez me echó ¿con nombre o no? ¿bien o no?" Fue lo que sostuvo el delantero.

El delantero de Ñublense viven un buen presente con su equipo | Foto: Agencia UNO

El santiaguino debutó en el año 2006 frente a Cobresal luego de realizar todas las divisiones inferiores en Macul. Tras aquello fue enviado a préstamo a Ñublense en el 2007 donde tampoco sumó minutos y regresó al Cacique en el 2008.