Patricio Rubio no olvida a Universidad de Chile tras darle el gol del triunfo a Ñublense: "Le tengo mucho cariño a la U"

Universidad de Chile no pudo este domingo en Valparaíso ante Ñublense, pues los universitarios cayeron por la cuenta mínima ante los chillanejos en un compromiso que fue bastante ajustado y que se decidió en el segundo tiempo tras una primera fracción muy pareja.

Fue en el minuto 59 cuando el marcador se desequilibró para la visita con un gol de Patricio Rubio. El delantero recibió una gran habilitación desde el fondo y que lo dejó cara a cara con Cristóbal Campos y en que el portero azul contuvo a medias el tiro del atacante, pero el rebote nuevamente le quedó a Rubio que con un cabezazo puso el 1-0 definitivo.

Tras el partido, el ex Universidad de Chile conversó con la programación de TNT Sports y fue consultado por decisión de no celebrar el gol ante la hinchada de la U. Rubio reconoció que no lo hizo por un tema de respeto y de tenerle un afecto importante al club.

"Le tengo mucho cariño a la U, ganamos cosas importantes igual el 2014, me fue bien dentro de todo. Pero más que eso estoy contento por el gran triunfo, hicimos ver mal a la U. Estamos a la caza de Colo Colo, a tres puntos", comenzó diciendo el jugador.

Rubio fue el encargado de darle el triunfo a los chillanejos | Foto: Agencia UNO

Finalemente, sostuvo que el triunfo ante la U es importante luego de un reinicio de torneo algo complejo para el conjunto de Jaime García.

"Nos había costado en las primeras fechas de la segunda rueda, se nos están metiendo atrás, pero hoy pudo ser más abultado el marcador. Lo importante es que se ganó y se jugó bien. Recuperamos la confianza, nunca tuvimos dudas en realidad, pero se nos están metiendo atrás, nos está costando entrar y hoy salió el gol", cerró Rubio.