Una dura sanción por parte de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina recayó en el cuadro de Coquimbo Unido, quienes el día lunes 13 de marzo del presente año, habían derrotado por dos goles a uno a Cobresal en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la octava fecha del campeonato nacional.

No obstante, una dura irregularidad cometió el elenco pirata tras la inclusión en la planilla del volante Fabián Carmona, quien no aparecía registrado en el Comet, que este software que permite de manera oficial registrar la delegación respectiva a cada partido y en su lugar, aparecía el futbolista Felipe Barrientos, quien no estuvo considerado por el técnico, Fernando Díaz.

Por si fuera poco, Carmona ingresó tempranamente en el partido reemplazando al lesionado Javier Parraguez momento en el cual el árbitro del cotejo, Nicolás Millas lo consignó más tarde en el informe habitual.

Pues bien, durante la mañana de este lunes, dicho organismo disciplinario emitió el fallo y señala que "se sancional al club Coquimbo Unido con la sanción de pérdida de los puntos obtenidos en el partido disputado contra el Club Cobresal por la Octava Fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2023, entendiéndose, en consecuencia, que perdió el partido, otorgándose el triunfo al club Cobresal por el marcador de tres por cero", según comunicado.

De nada sirvió el gol que anotó esa noche, Rubén Farfán (Photosport)

Por si fuera poco, existe una multa económica y es de 500 unidades de fomento que desde luego "deberá enterarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46º de los Estatutos de la ANFP", según pregona el dictamen.

En términos prácticos, la tabla de posiciones sigue comandada por Universidad Católica y Huachipato con 18 puntos, ahora Cobresal suma 17, Palestino y Universidad de Chile suman 15, Colo Colo 14 y Coquimbo Unido con 13 unidades cayendo del tercer al séptimo puesto.