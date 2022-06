Roberto Gutiérrez indica que no se sorprende con la resolución de la FIFA por el caso de Byron Castillo: "Nunca tuve ilusión de ir al Mundial, era difícil"

La Selección Chilena recibió un duro mazazo en las últimas horas y es relacionado a la determinación que tomó la FIFA ante el caso de Byron Castillo, en donde desestimó la denuncia ante la dudosa nacionalidad del defensor y apagó la ilusión de La Roja por ir al Mundial de Qatar 2022.

Ante esta situación, el atacante de Cobreloa Roberto Gutiérrez dialogó en exclusiva con Bolavip y se refirió a la posibilidad que existía de que Chile se pudiera colar e ir al Mundial por el tema de Castillo, en donde señaló que no tenía esperanzas de aquello.

“Nunca tuve ilusión de ir al Mundial, la verdad que con todo con lo que se especuló, después viendo las opiniones de lo que estaba pasando, nunca me hice ilusión, así que con el fallo sucedió lo que uno pensaba”, inició expresando Gutiérrez.

Para el Pájaro la conferencia del abogado de la Selección Eduardo Carlezzo terminó siendo un mensaje negativo para el ambiente nacional, ya que sentía que desde ahí Chile ya había perdido el caso.

Gutiérrez destacó el gran trabajo de Carlezzo | Foto: Agencia Uno

“Siento que cuando sale el abogado a dar lo que se había expuesto Chile a FIFA, siento que ahí ya estaba la resolución tomada”, explicó el atacante de Cobreloa a Bolavip.

Finalmente, Gutierrez indicó que a pesar de la gran expectativa que existía de poder ir al mundial era algo complicado, pero de igual forma alabó el gran trabajo judicial que hizo Chile ante este caso.

“Como chileno a lo mejor uno pudo haber tenido la ilusión de poder llegar al Mundial hasta última hora, pero era difícil. Ahora no sé cuál será el proceso, pero lo que sí sabemos es que Chile hizo un buen trabajo en la parte legal por toda la información que puso a disposición de la FIFA. No sé qué habrá sido de FIFA que no tomó en contra la resolución de Chile”, cerró.