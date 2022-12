El retorno de Marcelo Díaz a Universidad de Chile ha tenido más capítulos que una teleserie turca. Y es que el jugador de 35 años se desvinculó de Libertad de Paraguay para poder volver al fútbol chileno, más específicamente al Romántico Viajero, pero esto todavía no acontece.

Esto ha generado preocupación por cierta parcialidad de los hinchas azules, quienes en redes sociales cada vez que pueden dejan su mensaje en apoyo de "Carepato" Díaz.

Lo cierto es que Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules, aclaró su postura en la presentación de Mauricio Pellegrino como nuevo estratega para el 2023.

"No creo que alguien desconozca la calidad de Marcelo. Tuve un par de conversaciones, no hay ningún ofrecimiento ni nada. Conversaremos con Mauricio para verlo, pero él me planteó cuáles cree que son las posiciones a reforzar con más urgencia", afirmó.

Estas palabras no cayeron tan bien en los referentes del elenco universitario, quienes quieren ver el The Last Dance de Díaz en la U. Pero si bien el mediocampista no ha hablado sobre la situación de su futuro, el bicampeón de América ahora utilizó su cuenta de Instagram para entregar un enigmático mensaje sobre este.

"¡Empezamos a preparar la máquina para el siguiente desafío!", subió el ex Racing Club a Instagram, acompañado de una fotografía donde se puede le puede apreciar a torso desnudo y con su tatuaje de la U.

De esta manera, Díaz sigue a la espera de la decisión de la Universidad de Chile y por mientras tiene un ofrecimiento sobre la mesa de Audax Italiano, club que se metió por los palos para contar con la precisión de los pases del formado en la U.

MIRA LA HISTORIA DE DÍAZ: