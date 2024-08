Este fin de semana, Universidad de Chile recibirá a Colo Colo en el Superclásico 196. Albos y azules chocarán nuevamente en el Estadio Nacional, en un compromiso válido por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Carlos Caszely, ídolo del “Cacique” y de gran experiencia en clásicos, conversó con BOLAVIP, donde dejó sus impresiones sobre Charles Aránguiz, Mauricio Isla, y todo lo que se genera en la semana de este trascendental encuentro.

En primera instancia, el “Chino” dijo: “Estresante, muy estresante. Hasta que uno entra a la cancha y se olvida de todo. Lo que pasa es que yo partí con los clásicos con los con Magallanes”.

A cerca de cómo se vive durante esta semana, agregó: “El que no lo vive, el que no le pica la guata es porque no lo siente. Hasta que se entra a la cancha el día domingo”.

Carlos Caszely se saca el sombrero ante Charles Aránguiz

Charles Aránguiz se convirtió esta tarde, oficialmente, en nuevo refuerzo de Universidad de Chile. Fiel a su estilo como gran referente no solo de Colo Colo, sino de todo el fútbol chileno, el “Chino” llenó de elogios al “Príncipe”.

“Charles es un jugadorazo. Un jugadorazo. No sé cómo viene porque hace tiempo que no juega. No es lo mismo entrenar que jugar, pero sería muy bonito que estuviera un par de minutos”, declaró.

Sobre la presión en los jugadores, añadió: “Da lo mismo como lleguen los equipos. Exactamente lo mismo, porque con todo el entorno hay que ver la presión que se ejerce con los jugadores”.

Charles Aránguiz firmó esta tarde como nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Luego, se refirió a los posibles debuts de Javier Correa y Mauricio Isla, dos de los tres refuerzos del “Cacique” en este mercado: “El ‘Huaso’ yo creo que está listo. Pero el otro chico (Correa) creo que está lesionado. Echarlo a la pelea, al tiro, sería distinto”.

¿Cuándo es el partido entre Universidad de Chile y Colo Colo?

Universidad de Chile recibirá este sábado 10 de agosto a Colo Colo en el Estadio Nacional. Albos y azules jugaban a las 17:30 horas, pero finalmente se reprogramó para las 15:00.