El Superclásico del fútbol chileno está a la vuelta de la esquina y este domingo 10 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile se verán las claves en el compromiso que atrapa más miradas en el balompié criollo.

El conjunto azul llega al partido frente a los albos después de una victoria sin sobresaltos ante Deportes Copiapó, conjunto al cual derrotaron por 3-1 en calidad de visitante y con una buena actuación de Leandro Fernández.

El que analizó lo sucedido en el norte con los dirigidos por Gustavo Álvarez fue Óscar Wirth, histórico portero del fútbol chileno y con pasos por Colo Colo y Universidad de Chile. El ex jugador advirtió a la U de cara al duelo del domingo.

La U llega al Superclásico tras vencer a Deportes Copiapó. | Foto: Photosport

“Buen triunfo, porque ganar siempre es bueno, pero futbolísticamente si juega así contra Colo Colo va a pasar un mal rato, hubo muchos errores y poco fútbol”, dijo en diálogo con Bolavip Chile el ex portero mundialista con La Roja.

Wirth cree que los azules se vieron beneficiados en Copiapó por el bajo nivel que desplegó el cuadro nortino: “Rescato el triunfo, nada más. También hay que destacar el bajísimo nivel de Deportes Copiapó”, agregó.

En el cierre, menciona a la figura del partido y recalca que, pese a los dos triunfos en fila que tiene la U en el torneo, no se ve un buen despliegue de fútbol: “Fernández cumple con las labores por las cuales se le coloca; aporta con gol, pero el fútbol de la U no se ve fluido. No hay jugadas hilvanadas, no tocan bien la pelota”, cerró.

Día y hora para el Superclásico del fútbol chileno

Este domingo 10 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental, Universidad de Chile tiene una inmejorable chance para romper con la hegemonía del Cacique en el Estadio Monumental, la cual data desde el 2001.