Luciano Cabral por ahora no piensa en el mercado de pases: “Queda un partido más”

Luciano Cabral nuevamente fue figura en Coquimbo Unido. El jugador que es pretendido por Colo Colo y otros clubes en el mercado de pases, fue consultado por la opción de cambiar de club en el mercado de pases que se avecina.

“Falta un partido más. Sinceramente no estoy pensando en qué va a pasar después que termine la primera rueda, pero ya lo dije un tiempo atrás, yo acá estoy bien, estoy contento, estoy disfrutando de lo que haga, amo lo que hago”, dijo en conversación con TNT Sports.

En ese sentido, mostró gratitud total al elenco Pirata: “El club que me abrió las puertas para volver a jugar, he sido siempre agradecido a la gente por cómo me ha tratado a mí y a toda mi familia”.

Cabral aseguró que siempre ha tratado de retribuir el cariño en el campo de juego: “Creo que traté de devolvérselo todo siempre dentro de la cancha. El agradecimiento de mi parte siempre va a ser dentro de la cancha, tratando de hacer lo mejor para el equipo, tratando de hacer lo mejor para este club que me dio la oportunidad de volver.

Por último, reiteró que su foco está en el cierre de la primera rueda con el elenco Filibustero: “Hoy estoy pensando en el partido que queda”.

Luciano Cabral muestra gratitud con Coquimbo Unido (Foto. Photosport)

¿Cuál es el último partido de Coquimbo Unido en la primera rueda del Campeonato Nacional 2024?

Coquimbo Unido cerrará la primera parte del Campeonato Nacional con su compromiso pendiente ante Palestino por la jornada 12. El encuentro se jugará este jueves 6 de junio a las 20:00 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.