Marco Sotomayor explica sus dichos contra Pedro Carcuro: "No es por likes, ni por choro, es por..."

Hace algunos días, una fuerte polémica se generó tras la impensada derrota de la Selección Chilena ante la Selección de Perú en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23, que se está llevando a cabo en Venezuela.

Pero esta controversia aconteció afuera de la cancha y lejos de donde se está desarrollando este importante torneo, pues unos polémicos dichos del periodista Marco Sotomayor contra Pedro Carcuro generó un quiebre entre comunicadores.

“El conductor de la transmisión de TVN, Pedro Carcuro, insisto que lleva 100 años en televisión, y nunca ha aprendido de fútbol, nunca, entonces puede decir cualquier barrabasada”, lanzó Sotomayor al comentarista deportivo de TVN que ha estado a cargo de las transmisiones de los diversos encuentros.

MARCO SOTOMAYOR VUELVE A HABLAR SOBRE LA POLÉMICA CON PEDRO CARCURO

Durante este domingo, el ex escudero de Eduardo Bonvallet utilizó nuevamente su tribuna en su programa De Chilena de Youtube para salir a aclarar estos dichos contra Carcuro.

“Que no se entienda que yo soy un tipo pate vaca. Yo tengo un deber, yo y todos los periodistas que hacemos un trabajo serio y nos quemamos las pestañas para hacerlo serio, que vemos y consumimos fútbol y tratamos de entregarles conceptos claros para que todos también subamos el nivel del debate”, arrancó diciendo.

Agregando que “el periodismo chileno no es un periodismo especializado y como no son especializados no sirven como parámetro para sacarle rendimiento a los jugadores y a los entrenadores. Durante muchos años en los medios de mayor penetración que hay que son las radios y TV tuvimos en manos de gente que sabía muy poco, más allá de que yo los respeto mucho por sus trayectorias y porque hacían transmisiones heroicas”.

Carcuro ha estado presente en los hitos deportivos más importantes de nuestro país | FOTO: Pablo Rojas Madariaga/Aton Chile

“Yo entiendo que hay un tema de vocación, pero yo también entiendo que nuestro fútbol hubiese crecido mucho más si hubiese una prensa especializada. Carcuro forma parte de esa generación que nunca aprendió y ya no le interesa aprender”, complementó el profesional de las comunicaciones.

Por último, Sotomayor remarcó que “yo esto lo digo para que el deporte en general y el fútbol en particular, la prensa sea una prensa especializada porque eso se merece la gente que ve… Uno para esa gente tiene que estar a las alturas de las expectativas, esto no es por pelar ni por ganar likes, ni por choro, es por eso. Prensa especializada en todas las áreas, de eso se trata”.