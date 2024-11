Ñublense y Universidad de Chile protagonizaron una final de alto vuelo en el Estadio Nacional, donde fueron los azules los que terminaron levantando el trofeo tras un solitario gol de Charles Aránguiz en el primer tiempo.

En la segunda fracción, el cuadro chillanejo adelantó las líneas e incluso encontró el gol en los pies de Patricio Rubio. Eso sí, el tanto fue anulado por el juez José Cabero tras una extensa revisión en el VAR.

Rubio fue expulsado ayer. | Foto: Photosport

En diálogo con Al Aire Libre, el delantero de Ñublense reveló el diálogo que tuvo con José Cabero que lo hizo merecedor de la tarjeta roja al rato después del gol anulado: “Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP”, dijo.

Rubio, incluso, reveló qué fue lo que le dijo Mario Salas cuando salió de la cancha de manera descontrolada e insultando a medio mundo: “El profe me dijo que me calmara, ya que habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros”, añadió.

“Aclaro que no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario. Solo que para mí no fue falta, si van a ver el VAR debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca”, remató en el cierre.

Ñublense igual tiene premio

Pese a no obtener el título, Ñublense igual tuvo premio en esta Copa Chile y está clasificado a la Fase 2 de la Copa Libertadores de América, donde en un par de meses conocerá a su rival para tratar de meterse a la instancia de grupos.