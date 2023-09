Cobreloa y Colo Colo animaron un electrizante empate 2-2 en el estadio Zorros del Desierto por la semifinal ida de la Copa Chile. Jaime Vera quedó muy conforme por la forma en la cual ambos clubes afrontaron el compromiso.

“Se jugó como un clásico, así que fue bueno. Quedaron abiertas las puertas para los dos equipos”, expresó el Pillo de cara a la vuelta que se jugará el próximo miércoles 4 de octubre a las 19:00 en el estadio Monumental.

El ex integrante del cuerpo técnico de la Selección Chilena se refiere a la dificultad de ir a jugar de visita ante el cuadro loino. “En Calama es díficil jugar, no es fácil. Por mucho que digan que ya no es lo mismo, siempre prevalece un poco de ventaja para el local, en este caso Cobreloa, porque hay altura y la altura no ha variado”.

Vera no se muestra sorprendido por la competividad del equipo de Emiliano Astorga. “Tdo el año hao hecho buenos partidos y de local se ha convertido en un equipo fuerte en su categoría, mantuvo lo que ha venido haciendo durante todo el año”.

Cobreloa y Colo Colo igualaron 2-2 en el estadio Zorros del Desierto de Calama (Foto: Photosport)

El exfutbolista capitán del Cacique destaca a tres futbolistas del elenco que dirige Gustavo Quinteros. (Damián) Pizarro me gustó, (Jordhy) Thompson me gustó, (Maximiliano) Falcón hace buenos partidos siempre es regular, eso en general”.

Para cerrar siente que la igualdad se justifica. “Los dos equipos hicieron méritos para ganar, pero el empate fue justo”.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Colo Colo?

Cobreloa visitará a Deportes Temuco el sábado 30 de septiembre a las 17:30 en el Germán Becker por la fecha 28 de la Primera B. Por su parte, Colo Colo recibirá a la Universidad Católica el domingo 1 de octubre a las 15:00 en el Monumental por la jornada 25 de la Primera División.

El Cacique será local ante el cuadro Naranja el miércoles 4 de octubre a las 19:00 en Pedrero por la semifinal vuelta de la Copa Chile.