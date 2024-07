Francisco Arancibia dejó Cobreloa y se incorporó a Universidad Católica. Dalcio Giovagnoli rompió el silencio sobre esta situación, asegurando que le sorprendió la situación.

“Lo de Francis surgió espontáneamente. Por lo menos nosotros no estábamos informados como cuerpo técnico que podía suceder una situación de estas, obviamente nos sorprendió”, señaló el estratega de los Zorros en conferencia de prensa.

El DT mencionó la versión que les entregó el futbolista: “Lo que podemos adelantar como cuerpo técnico es lo que nos transmitió el jugador, que era una posibilidad que se le había presentado, que se le iba a presentar y que no la podía descartar por una cuestión deportiva, personal y por una cuestión propia. Más de eso no puedo hablar”.

Giovagnoli no se quiso referir a otras situaciones que se pueden hablar en el medio: “Después puede llegar a haber un montón de trascendidos, pero yo voy a lo concreto, a lo él realmente nos dijo y de eso no me voy apartar, porque después los trascendidos puede llegar inclusive a salpicar a alguno del plantel, a alguno de nosotros y no estamos enfocados en eso, estamos enfocados en el Campeonato”.

El director técnico mencionó que los jugadores ya asimilaron el tema: “Por suerte creo que el grupo esa situación la asimiló rápidamente. hoy por hoy lo grupal está por encima de lo individual”.

Francisco Arancibia se marchó de Cobreloa y fichó en Universidad Católica. (Foto: Photosport)

Cobreloa deja atrás la salida de Francisco Arancibia

Dalcio Giovagnoli repitió que les causó sorpresa la salida: “A lo mejor sí que nos sorprendió la situación, pero por ahí uno hay veces que puede llegar a evaluar o a considerar intereses personales que estén sobre la situación. Hablo de la situación que envuelve un montón de cosas, lo grupal, lo institucional.

“Es lo único que puedo llevar a decir eso, porque es lo que hablamos con Francis. En base a eso, fue la situación que en un momento nos sorprendió, pero hoy el grupo lo tiene asimilado y ya se reenfocó en lo que va a ser el partido del lunes”, complementó ya dejando atrás la salida del futbolista y aclarando que el foco está en el partido ante Palestino en Calama.