El Decano busca el regreso del volante de 23 años que no tuvo gran continuidad en el Campeonato Nacional 2024 con Ñublense.

Santiago Wanderers por ahora no suma refuerzos para el segundo semestre. Sin embargo, el equipo que dirige Jaime García tiene la intención de concretar el retorno del mediocampista de 23 años, Matías Plaza.

Según informan la Estrella de Valparaíso y Soy Chile la directiva del Decano llamó telefónicamente al jugador para sondear una opción de un eventual retorno. Además, fuentes al interior de la directiva del cuadro de la Quinta Región reconocen el interés.

No obstante, por ahora no existe un avance concreto para el regreso del volante que llegó libre a Ñublense esta temporada, pero no ha logrado una gran continuidad con los Diablos Rojos.

La poca continuidad de Matías Plaza en Ñublense por el Campeonato Nacional

En el primer semestre, el oriundo de Casablanca sólo jugó dos encuentros como titular con Ñublense en el Campeonato Nacional. En la derrota por 2-1 ante Deportes Iquique por la fecha 12, donde jugó 72 minutos.

Además, tuvo la chance de ser estelar frente a O’Higgins en la igualdad 2-2 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la jornada 13, jugando 65 minutos. En total, sólo sumó 202’ en la primera rueda.

Matías Plaza no ha logrado continuidad desde que salió de Santiago Wanderers. (Foto: Photosport)

Por su parte, en la fase regional de la Copa Chile ya suma 293 minutos de acción con dos tantos. El primero fue en el empate 1-1 ante Rangers en Talca por los cuartos de final ida y en la derrota por 2-1 frente a Deportes Linares en la semifinal ida también de visita. El cuadro chillanejo logró avanzar a la final de la zona sur de la competición.

Plaza estuvo en Santiago Wanderers en las temporada 2022 y 2023, mostrando un buen nivel futbolístico.