El ex DT de Colo Colo menciona que el Cacique trató enmendar una mala decisión con un futbolista que formó y luego dejó partir.

Colo Colo está ad portas de empezar la segunda rueda. Los Albos reciben a la Unión Española este domingo a las 17:30 en el estadio Monumental, sin embargo, aún no contratan un lateral derecho.

En ese sentido, Gualberto Jara confirma que ve desesperación en el Cacique y repasa un error del club en dejar partir a Felipe Loyola, a quien no lograron traer de regreso.

“Esa es la primera impresión que queda, primero por el mal primer paso que se dio anteriormente en dejar ir a Loyola, el error que se cometió, luego tratar de enmendar eso, lo que se traduce en un mal negocio para el club y tampoco se da”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

El Vikingo estuvo en el fútbol formativo de Colo Colo, desempeñándose principalmente como mediocampista central. Sin embargo, en los Albos lo dejaron partir. Jugó en Fernández Vial entre 2020 y 2022 en Segunda y Primera B, dando el salto a Primera División con su fichaje en Huachipato el 2023. Su buen rendimiento le permitió llegar a la Selección Chilena.

Años después de su salida, los Albos estaban dispuestos a pagar más de un millón de dólares por Loyola, pero no lograron convencer a Huachipato para el fichaje del jugador de 23 años.

Felipe Loyola apaeció en el radar de Colo Colo para reforzar el puesto de lateral derecho. Los Albos formaron al Vikingo, pero lo dejaron partir. (Foto: Photosport)

Gualberto Jara aprueba a Isla y Loyola, pero no le convence Mehssatou

Gualberto Jara también se refirió al tema de Mauricio Isla, quien está en negociaciones con el equipo Albo: “Isla que llevamos tiempo de negociaciones y todavía no se llega a ningún acuerdo”.

El ex DT de Colo Colo no está convencido con Nayel Mehssatou, pero sí con Mauricio Isla y Felipe Loyola: “No me convence, Isla si por su trayectoria y experiencia y Loyola por la juventud especialmente, por toda la polifuncionalidad que ofrece y porque ha estado rindiendo a un nivel más que interesante, lo que le valió estar en la selección”.