En esta jornada se daba comienzo a lo que era el desarrollo del Rugby 7 dentro de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en la que Chile tenía su estreno tanto en sus equipo femenino y masculino en el Estadio Municipal de La Pintana, en donde se desarrollará esta competencia.

Para el debut del equipo masculino, ‘Los Cóndores’ hicieron valer su localía y vencieron a ‘Los Teros’ (Uruguay) por 24 a 7, sumando sus primeros tres puntos en el Grupo A, en el cuál lidera en estos momentos con Argentina.

Dentro de este duelo, una importante polémica estuvo a punto de desarrollarse en La Pintana, en la que en uno de los tries que anotó Chile, los uruguayos no se tomaron para nada bien aquella acción y empezaron a caldear este ambiente con empujones a jugadores de nuestro país, lo que casi hace que ambos equipos se vayan a las manos, pero que con el correr de los segundos, los ánimos pudieron calmarse y esto no paso a mayores.

Volviendo a la actividad, ‘Los Cóndores’ esperarán poder sellar su pasaje a las semifinales del Rugby 7, en la que durante esta jornada deberá verse las caras ante Argentina a las 17:55 horas y cierra su participación en el grupo en el duelo ante Jamaica a las 21:15 horas.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO CONFLICTIVO DEL CHILE VS URUGUAY EN EL RUGBY 7 EN LOS PANAMERICANOS