Brayan Cortés hizo un espectacular partido en el 3-2 de Chile ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias a Qatar 2022. El arquero de Colo Colo tuvo tapadones cuando el encuentro estaba 1-1 con la selección de César Farías buscando el triunfo.

"Son atajadas que te marcan, siempre apoyando al equipo, aportando un granito de arena. Uno tiene que aparecer en los momentos complicados, teníamos la convicción de que ibamos a ganar", dijo el golero.

El iquiqueño se refirió a las dificultades que se le presentaron en el partido: "Fue difícil al último, Bolivia se nos fue arriba, pero estoy feliz por mis compañeros, dimos la cara hasta el último, desde ayer estábamos convencidos, nos mentalizamos y sacamos la tarea adelante", agregó.

Cortés valoró la preparación y anunció que tienen toda la esperanza de clasificar al Mundial: "De Calama veníamos trabajando, también hay altitud. Fue súper trabajado todo en todos los sentidos, afortunadamente se dio la victoria y no vamos a bajar los brazos. Este equipo tiene la ilusión intacta".

Respecto al juego por bajo en una cancha con dificultades: "Uno a veces quiere salir jugando, tener la pelota pero no se puede. No se podía jugar en esta cancha, no se podía afirmar, era todo agua en el área. Pero se habló que íbamos a ir a ganar, aprovechar cuando íbamos a contragolpear".

Por último se refirió al apoyo que recibió del capitán Bravo: "Hablamos con Claudio, siempre está ahí, me apoyó, el equipo está unido", finalizó.