La selección chilena culminó su participación en el Sudamericano Sub 20 donde remató en el sexto lugar y ahora deberá trabajar intensamente para el Mundial de la categoría que se jugará en nuestro país, por eso La Roja estaba de antemano clasificada a la cita planetaria.

Sin lugar a dudas uno de los temas que dejó la campaña del equipo de Nicolás Córdova, fue el rendimiento de Damián Pizarro, el que llegó a Venezuela como el jugador con más pergaminos en el combinado nacional, y lamentablemente no pudo responder a las expectativas.

Así lo cree el relator Alejandro Lorca, que en conversación con BOLAVIP, asegura que “lo de Pizarro es un capítulo aparte, es una actuación pobre y paupérrima, no sólo no convirtió, tampoco hizo una asistencia, entró a cuentagotas, al final el Nico Córdova le dio un espaldarazo al darle la titularidad junto a Rossel como segundo nueve y ni tocó la pelota”.

El cantagoles cree que lo ocurrido en el Sudamericano sub 20, puede traerle consecuencias. “Esto no sólo le va a afectar, ya le afectó, cuando terminó el partido con Uruguay se le vio mal, abrazado con miembros del cuerpo técnico que lo trataban de consolar, la presión ha sido fuerte y su actuación ha sido débil, él ha absorbido esa presión, la carencia de fútbol que mostró ha sido evidente porque no ha podido jugar nunca en el Udinese”, asegura.

Lorca está convencido de que “este es el clásico ejemplo de jugadores chilenos que han sido vendidos al extranjero en verde, sin haberse consolidado en nuestra liga, Pizarro fue un jugador que hizo 6 ó 7 goles en Colo Colo no más, estuvo largo tiempo con sequía importante”.

Alejandro Lorca hace duro diagnóstico sobre Damián Pizarro.

Agregando que “con Damián Pizarro se aplica el dicho que en el país de los ciegos el tuerto es rey, cuando tenemos tan pocos jugadores exportables, con un fútbol en crisis, surge un proyecto medianamente importante, se provocan este tipo de situaciones, se ve en ese proyecto algo económico y no deportivo”.

No sólo Damián Pizarro: El análisis de la selección chilena sub 20

Alejandro Lorca apela a dar una opinión “desde una perspectiva con un punto de vista optimista, pero también realista, porque se perdió, mucho más de lo que se ganó, sólo venció a Venezuela y Perú, empató con Uruguay y eso es lo que rescató, no podemos estar conformes o contentos”.

En esa línea reconoce que “también hubo partidos donde efectivamente Chile compitió de igual a igual, con buen juego y rendimiento individual, y con pericia y fortuna no se debió perder con Uruguay en la zona de grupos y debió ganarle los dos partidos a Paraguay”.

Como resumen, Alejandro Lorca siente que “el nivel fue regular, discreto si tú quieres, no fue un bochorno, falta mucho trabajar, físicamente hay diferencias no sólo a la envergadura de los jugadores, también de la resistencia física, terminó Chile muchos partidos agotadísimos, como ante Colombia y Brasil”.