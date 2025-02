Una vez finalizado el partido donde Universidad de Chile goleó 5-0 a Ñublense, el entrenador Gustavo Álvarez acudió a la conferencia de prensa con una evidente sonrisa por el rendimiento superlativo de su equipo, sobre todo en la segunda parte.

El DT no sólo habló de lo contento que estaba por los goles de los refuerzos y porque toda la línea ofensiva marcó, si no que también tuvo palabras para lo que ocurre en la posición de lateral izquierdo.

Recordemos que el único jugador titular que la U perdió, fue a Marcelo Morales, quién terminó contrato con los azules y emigró a la MLS.

Se ha especulado mucho si Universidad de Chile va a traer un nuevo refuerzo, específicamente un lateral izquierdo, pero fue el mismo Álvarez el que dejó en claro que está conforme con lo que tiene en esa zona.

“Antonio Díaz en la primera que tuvo fue situación de gol, pudo llegar al gol en el primera jugada, compite con Matías Sepúlveda y con José Castro que también está en un buen nivel”, afirmó.

Gustavo Álvarez destacó el partido de Antonio Díaz.

El estratega también tuvo palabras para un criticado refuerzo: Nicolás Ramírez. “Puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de la defensa, hace dos años conmigo jugó todo el año por izquierda, maneja bien el perfil, es rápido para defender con dos centrales en el fondo”, indicó.

Gustavo Álvarez no apunta al equipo ideal

El estratega de la U fue consultado por si ya tiene su once titular en mente. “No, no lo voy a tener nunca al equipo ideal, porque entre comillas el problema para armar el equipo lo tuve hoy también, quedan jugadores con muy rendimiento afuera, y me voy mucho más allá de esos tres puestos”, respondió.