Claudio Bravo se mostró feliz por el triunfo de la Selección Chilena, pero mostró cautela: "Aún no conseguimos nada"

La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte hizo un partido inteligente ante Paraguay, en donde controló las acciones desde el primer minuto y nunca se vio sobrepasado por el conjunto guaraní.

Si bien el partido no tuvo mucha acción en las áreas, el destino tenía un premio para La Roja que fue quien más buscó el resultado y, con un poco de fortuna tras un córner de Alexis Sánchez, Chile se encontraría con el único gol del partido que le significó tres puntos de oro en el camino a Qatar.

Claudio Bravo, portero y capitán de la Selección Chilena, analizó el triunfo de La Roja sobre Paraguay y se mostró optimista de cara a lo que viene, pero consciente de que aún queda mucho camino por recorrer.

“Nos queda mucho por disputar, aún no conseguimos nada. Sólo doblegamos a un rival duro como Paraguay en su casa, pero no hemos logrado nada. Tenemos que ser conscientes más que nunca que ahora es cuando más debemos apretar, cuando los detalles juegan en contra o a favor. Necesitamos de todo el mundo; de los jóvenes, de los que entran todo el partido, de los que empujan para ganar una oportunidad”, comenzó diciendo Bravo.

Al ser consultado sobre qué cree el capitán que mejoró La Roja, afirmó: “El creer. El sentir que somos una Selección plenamente vigente, que hace mucho tiempo intentamos hace las cosas de la mejor manera, intentando dejar el nombre de Chile en lo más alto donde nos toque. Lo hemos demostrado en estos partidos. Cuando no tuvimos resultados nos faltó creer más en nosotros, ahora retomamos ese rumbo y ahora más que nunca no lo debemos dejar escapar”.

Para cerrar, el portero del Betis dio la receta de los buenos resultados: “La clave es el trabajo, la esencia que hemos tenido en estos partidos. En Santiago el apoyo de la gente también fue importante, que en un calentamiento ya estaban con nosotros genera cosas positivas. De local casi quedamos fuera, si no sacábamos los resultados quedábamos fuera. Lo mismo hoy si no sacábamos el triunfo. Por eso hicimos el partido que hicimos. Presionamos a un Paraguay duro de local y eso habla bien del grupo, del trabajo que realizamos con el cuerpo técnico. Es la sensación de creer, no vamos a bajar los brazos hasta el último minuto”, sentenció.