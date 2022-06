Él comunicador criticó el rendimiento de Paulo Díaz en la Selección Chilena diciendo que no se parece al que exhibe semana a semana con River Plate y aprovechó de compararlo con Gonzalo Jara, histórico ex jugador de La Roja y la generación dorada.

Francisco Sagredo se va contra Paulo Díaz por no rendir igual en La Roja que en River y lo compara con un histórico: "Es todo lo contrario a Jara"

La Selección Chilena no tuvo un buen paso por Asía en el inicio del ciclo de Eduardo Berizzo, en donde cosechó dos derrotas ante Corea del Sur y Túnez y un empate frente a Ghana en donde nunca se le abrió el arco a La Roja.

Si bien hay cosas que destacar como la aparición de Nayel Mehssatou, el buen juego que exhibió Benjamín Kuscevic o la aparición de caras nuevas, lo que más sorprendió al medio y los hinchas fue el bajo nivel mostrado por Paulo Díaz, jugador de River Plate.

Fue precisamente sobre el jugador millonario que Francisco Sagredo tuvo palabras de crítica en ESPN Equipo F diciendo que “Lo de Paulo Díaz es preocupante porque es todo lo contrario a Jara (Gonzalo), que, durante una década cuestionado en sus clubes, incluso sin un gran pasar, en la Selección siempre rindió, fue titular indiscutido jugando con perfil cambiado y termino siendo zurdo casi”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Lo de Díaz es todo lo contrario, en su club es extraordinario, capitán de River Plate en algunos momentos, quizás uno de los tres mejores equipos del continente, equipo grande y no rinde al mismo nivel en la Selección”.

Sagredo hizo un balance de la gira: “Voy a ser hincha: lo mejor que le puede pasar a Berizzo es que esta gira se acabe luego porque a quién le importa esta gira. ¿Qué puede sacar? No es palo para la ANFP de ‘para qué arman esta gira’, es normal. Se tiene que jugar y lo equipos que quedan fuera del Mundial siempre son de sparring de los otros”.

En el cierre, aplaudió la valentía del ‘Toto’ por asumir en esta gira asiática y se refirió a la utilidad de estos tres partidos: “Berizzo fue valiente en viajar, podría haber dicho no voy a partir 3-0 abajo con la estadística que es lo más probable con una nómina que no hizo. Después ¿qué?, ¿de qué sirve todo esto? Para que Medel sume duelos, para los que no han debutado, pero cuánto queda para que Chile pelee algo”, remató.